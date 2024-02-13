Всероссийский инклюзивный фестиваль пройдет в столице

Фото: youtube.com/МГППУ

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет в рамках недели распространения информации об аутизме в Москве с 31 марта по 3 апреля. Об этом сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Посетители смогут побывать на концертной программе, где примут участие детские и профессиональные коллективы, на творческих мастер-классах, выставках художественных работ, спортивных мероприятиях, лекциях, консультациях, тренингах, экскурсиях в музеях, кинопоказах, мероприятиях под открытым небом, вебинарах и семинарах. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс родительских инициатив "Личное дело" имени Ольги Власовой.

Благодаря проведению мероприятия государственные и общественные организации из разных регионов страны могут рассказать россиянам об аутизме и о том, как помочь детям и взрослым с таким диагнозом.

Фестиваль проводится с 2017 года, а с 2020 года он получил статус всероссийского. Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля до 1 марта этого года.

В прошлом году в нем приняли участие более 800 тысяч человек из 71 региона России. В Москве организовали 25 фестивальных площадок.

Ранее сообщалось, что в 2024 году запланировано более пяти тысяч спектаклей и концертов от столичных школ искусств. В феврале школы искусств подготовили более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов, а в 2024 году проведут более пяти тысяч мероприятий.

Прием заявок на олимпиады "Искусство – детям" стартовал в Москве