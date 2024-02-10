Мэр Москвы назвал самые масштабные мероприятия столичных школ искусств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В 2024 году запланировано более пяти тысяч спектаклей и концертов от столичных школ искусств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В феврале школы искусств подготовили более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов, а в 2024 году проведут более пяти тысяч мероприятий. Многие из них будут связаны с именами деятелей культуры и искусства – Михаила Глинки, Александра Гречанинова, Елены Гнесиной, Александра Пушкина, Владимира Одоевского и других.

Сообщается, что в феврале в Москве состоится хоровой фестиваль "Детский голос". В нем примут участие 14 детских хоровых коллективов московских школ искусств. В рамках фестиваля прозвучит русская духовная музыка, народные песни, произведения русских и зарубежных классиков и современных композиторов.

В воскресенье, 11 февраля, в Российской академии музыки имени Гнесиных состоится отчетный концерт музыкальной школы имени А. К. Лядова "Музыкальная шкатулка". В концерте примут участие как лауреаты международных и всероссийских конкурсов, так и начинающие музыканты.

Во вторник, 13 февраля, в честь 220-летия со дня рождения Михаила Глинки и 225-летия со дня рождения Александра Пушкина детская музыкально-хоровая школа № 106 организует музыкальный салон.

Ко Дню защитника Отечества 23 февраля в Музее Победы состоится музыкальное шоу. Перед гостями музея выступит сводный детский духовой оркестр "Юные фанфары России" с участием более одной тысячи юных музыкантов из 30 оркестров Москвы и Подмосковья. Во время шоу состоится парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России.

Музыкальные мероприятия будут проходить на концертных площадках столицы в течение всей весны. Сезон завершится церемонией награждения лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Ранее Собянин сообщил о планах модернизации детских школ искусств. В столице капитально отремонтируют как минимум пять школ искусств и сдадут новое здание для школы искусств в Московском в 2024 году.