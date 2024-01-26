Собянин рассказал, как проект "Искусство – детям" создает условия для творчества

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах проекта "Искусство – детям". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что проект появился в 2018 году. В рамках него власти поставили цель создать комфортные и современные условия обучения во всех детских школах искусств Москвы.

В итоге в городе провели текущий ремонт в 148 зданиях детских школ искусств. В 33 зданиях провели капитальный ремонт: заменили кровлю, входные группы, фасады. Кроме того, город построил три новых здания – для Детской музыкальной школы имени Ф. Листа, Детской музыкальной школы в поселке Киевский и Детской школы искусств имени М. И. Глинки.

Собянин добавил, что здания и интерьеры школ искусств получили единый узнаваемый стиль – яркий и свежий, мотивирующий творить. Иначе подошли к организации пространства внутри зданий – учебные классы и общие зоны стали более эргономичными.

В перерывах между занятиями дети могут отдохнуть и перекусить в уютных буфетах и на мягких пуфиках. Обустроили также и прилегающую территорию – установили лавочки, разбили газоны и клумбы, высадили деревья.

"И, пожалуй, самое главное – для обучения юных дарований мы закупили почти 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц различного учебного и другого оборудования", – рассказал Собянин.

Он уточнил, что среди них дорогие и редкие инструменты, к примеру, органы Viscount, концертные рояли Yamaha, Petrof, Sauter, K. Kawai, дисклавиры Yamaha, фаготы и фаготино, арфы, в том числе Lyon&Healy. Для учащихся, занимающихся живописью и скульптурой, закупили новые мольберты и муфельные печи для обжига глины. Для танцевальных классов закупили новые балетные станки.

"Проект "Искусство – детям" дал школам возможность развиваться, открывать новые современные направления, такие как саунд-продюсирование и саунд-дизайн, дизайн и анимация, звукорежиссура, VR-технологии. А значит и раскрывать таланты гораздо большего количества детей. Неслучайно ежегодно ученики московских школ искусств получают более девяти тысяч наград российских и международных конкурсов", – отметил мэр.

Он пообещал, что работа над проектом продолжится и в этом году. В частности, в планах – завершение капитального ремонта пяти зданий. Речь идет о школе искусств имени В. С.Калинникова, музыкальных школ имени А. К. Лядова, имени Н. П. Ракова, имени Г. Ф. Генделя и музыкальной школы № 4.

Параллельно планируется завершить строительство нового здания для школы искусств в поселении Московский. В результате еще больше московских ребят смогут получать дополнительное образование в сфере искусства недалеко от дома.

Собянин обратил внимание на то, что Москва – город с крупнейшей в мире системой творческого образования подрастающего поколения. Он уточнил, что на сегодняшний день в 149 детских школах искусств и колледжах музыкой, рисованием, танцами и другими видами творчества занимаются десятки тысяч детей, подростков и молодых людей. Как заметил Собянин, для одних это просто детское увлечение, но для многих оно со временем перерастет в призвание всей жизни.

Ранее сообщалось, что культурный центр "Ватутинки" в поселении Десеновском в ТиНАО откроется после реконструкции в 2024 году. Здание центра располагается на улице Дмитрия Рябинкина.

До этого Собянин рассказал, что культурные центры столицы находятся во всех округах города, совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают не в составе музеев или других заведений, а самостоятельно.

Девять культурных объектов построят в ТиНАО до 2028 года