Собянин: ученики московских школ искусств победили в конкурсе "Щелкунчик"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Учащиеся столичных школ искусств стали призерами международного конкурса, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Финал конкурса "Щелкунчик" прошел 12 декабря в концертном зале имени Чайковского, напомнил он.

Так, в номинации "Духовые и ударные инструменты" ученица Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Елизавета Гамарис получила "Золотого Щелкунчика". Аналогичную награду в номинации "Фортепиано" получил ученик того же заведения Дени Кохановский, подчеркнул градоначальник.

Обладателем серебряной награды в номинации "Духовые и ударные инструменты" стал еще один обучающийся музыкальной школы имени Гнесиных – Александр Буров. Бронзу в номинации "Фортепиано" получил Владимир Рублев, ученик той же школы, а в номинации "Духовые и ударные инструменты" "Бронзового Щелкунчика" завоевала ученица Академии джаза Алиса Чередникова, добавил Собянин.

Всего в конкурсе приняли участие 48 молодых музыкантов в возрасте младше 15 лет. На "Щелкунчике" сошлись не только юные артисты из России – здесь также были музыканты из Великобритании, Германии, Узбекистана, Казахстана, Китая и Чили, подчеркнул мэр Москвы.

"Поздравляю с заслуженными наградами и желаю ребятам новых творческих успехов", – сказал градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что учащиеся столичных школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград за 2023 год. Они выступали на российских и зарубежных площадках, включая Объединенные Арабские Эмираты, страны СНГ, Европу и США.

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