Для столичных школ искусств с 2018 года закупили более 300 цифровых музинструментов – мэр

Благодаря проекту "Искусство – детям", который стартовал в Москве в 2018 году, ученики школ искусств не только учатся музыке, но и осваивают новые технологии, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за время существования проекта для столичных музыкальных школ закупили свыше 300 цифровых и электронных инструментов. Речь идет о скрипках, гитарах, синтезаторах, пианино и органах, у которых есть уникальные функции. К примеру, на цифровом пианино можно сделать звучание более объемным, имитировать концертный зал или камерную студию с помощью всего одной кнопки.



Кроме того, обновляются и сами здания – их делают удобными для обучения. В музыкальных школах появляются студии компьютерной музыки, где ученики могут попробовать написать свою мелодию.

