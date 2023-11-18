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18 ноября, 09:51

Мэр Москвы

Для столичных школ искусств с 2018 года закупили более 300 цифровых музинструментов – мэр

Благодаря проекту "Искусство – детям", который стартовал в Москве в 2018 году, ученики школ искусств не только учатся музыке, но и осваивают новые технологии, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, за время существования проекта для столичных музыкальных школ закупили свыше 300 цифровых и электронных инструментов. Речь идет о скрипках, гитарах, синтезаторах, пианино и органах, у которых есть уникальные функции. К примеру, на цифровом пианино можно сделать звучание более объемным, имитировать концертный зал или камерную студию с помощью всего одной кнопки.
 
Кроме того, обновляются и сами здания – их делают удобными для обучения. В музыкальных школах появляются студии компьютерной музыки, где ученики могут попробовать написать свою мелодию.  
 

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