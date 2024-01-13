Мэр Москвы рассказал, как в столице развивают сеть культурных центров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Культурные центры столицы находятся во всех округах города, совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают не в составе музеев или других заведений, а самостоятельно. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По информации мэра, сейчас существует уже больше 900 центров. Они расположены так, чтобы до них было удобно добираться пешком.

"Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться", – подчеркнул градоначальник.

Также он напомнил, что каждый желающий может провести собственное мероприятие на этих площадках.

Собянин поделился, что в 2023 году в культурных центрах было проведено множество событий. Их, по его данным, посетили несколько миллионов человек.

В частности, прошел фестиваль искусств "ЮгАрт". В ходе него провели соревнования по направлениям: вокал, танец, слово. Фестиваль "Театральный Москвич", в свою очередь, знакомил зрителей с молодыми актерами и режиссерами, помог иначе взглянуть на классические произведения.

Отмечается, что во время новогодних праздников в культурных центрах организовали почти 400 мероприятий. Гости увидели спектакль "Чудесная история Кая и Герды", мюзикл "Алиса в Стране чудес" и другие.

Ранее Собянин сообщил, что девять новых культурных объектов построят в ТиНАО за счет средств адресной инвестиционной программы. По его словам, ввод объектов в эксплуатацию будет проходить по мере их готовности – с 2024 по 2028 год.

До этого стало известно, что в столичном районе Бирюлево Восточное построят семейный досуговый центр в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг.

Новости часа: в ТиНАО появятся новые школы искусств и культурно-досуговые центры – Собянин