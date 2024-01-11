Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Девять новых культурных объектов построят в ТиНАО за счет средств адресной инвестиционной программы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, ввод объектов в эксплуатацию будет проходить по мере их готовности – с 2024 по 2028 год.

"Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский. В них предусмотрены концертные и хореографические залы, библиотеки, дошкольные классы, студии звукозаписи, кафе и выставочные пространства", – написал он.

Собянин добавил, что специалисты построят в том числе новые культурно-досуговые центры, которые будут находиться в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке. В учреждениях начнут базироваться концертные залы со сценой, гримерными, комнатами артистов и многим другим, уточнил градоначальник.



Вместе с тем специалисты организуют реконструкцию уже существующих объектов, уточнил градоначальник. Кроме того, реконструкция дома культуры "Ватутинки" в Десеновском будет завершена в 2024 году, заверил мэр.

Аналогичную информацию ранее предоставил и заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, учреждение является "одним из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями". Однако, продолжил вице-мэр, за годы своей работы здание перестало соответствовать новым стандартам, морально устарело, в связи с чем специалисты проводят его модернизацию.



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