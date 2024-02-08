В Москве стартует новый сезон финансовых кинолекториев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В феврале в столице начинается новый сезон просветительских кинопоказов в сети кинотеатров "Мослекторий". Об этом сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"Финансовые кинолектории работают в Москве уже более года. Это современный формат, в рамках которого горожане могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев с экспертами и получить полезные практические советы", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Финансовый киносезон в 2024 году начнется в кинотеатре "Салют". Зрителям покажут фильм "Жмот", посвященный неразумному поведению героев, их стремлению к экономии и жадности. Для посещения показа следует зарегистрироваться на сайте.

В рамках сезона москвичи смогут посмотреть фильмы на восемь тем. Актуальные анонсы будут размещать в телеграм-канале "Открытый бюджет Москвы".

Ранее стало известно, что в 2023 году департамент вместе с партнерами провел 130 занятий по финансовой грамотности. Для каждой аудитории были подобраны свои форматы: для детей и молодежи – викторины, игры, онлайн-мероприятия, а для взрослых – очные лекции с экспертами.



Финансовая грамотность. Страхование