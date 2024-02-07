Курс по финансовой грамотности проведут для участников "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жителей и гостей столицы пожилого возраста пригласили на курсы по финансовой грамотности, где участникам расскажут о банковских продуктах, планировании бюджета, защите прав потребителей и операциях с имуществом.

Кроме того, старшему поколению москвичей объяснят, как пользоваться оплатой по QR-коду или через Систему быстрых платежей, защититься от мошенничества и безопасно покупать товары в интернете.

"Учебный материал составлен с учетом современных трендов в управлении личными финансами и актуальных рекомендаций по обеспечению собственной финансовой безопасности", – подчеркнула руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Учебный план состоит из трех разделов, которые включают в себя 17 тем. В конце каждого модуля участникам предложат пройти квиз, который поможет закрепить новые знания. Все участники, успешно завершившие курс, получат сертификаты.

Первое занятие пройдет в формате онлайн уже 7 февраля в 13:00. Далее курсы будут проводиться бесплатно каждую среду.

Помимо данной программы, которую организовали столичный департамент финансов и "Московское долголетие", москвичи пожилого возраста смогут поучаствовать в подобных мероприятиях в библиотеках, тематических кинопоказах и на мастер-классах по финансовой грамотности.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме "Россия" прошел День финансов. Посетители не только продемонстрировали свои навыки в управлении бюджетом, но и показали знания в области приумножения сбережений. Кроме того, для гостей организовали викторину по финансам, объяснив значение терминов по этой теме, а для детей подготовили показ мультфильмов и игру "Угадай что".



Финансовая грамотность. Страхование