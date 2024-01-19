Фото: портал мэра и правительства Москвы

День финансов прошел на форуме-выставке "Россия", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все посетители мероприятия смогли не только показать свои знания в управлении своего бюджета и накоплений семьи, но и продемонстрировать умения в области сохранения сбережений, а также их приумножения.

На форуме можно было показать свои навыки в обеспечении собственной финансовой безопасности. Кроме того, эксперты столичного Депфина и их коллеги из консультационного центра "Дом.рф" обсудили будущие тематические мероприятия по вопросам ипотеки, кредитов и господдержки во время приобретения недвижимости.

"В качестве площадок финансового просвещения в Москве выступают школы, вузы, колледжи, библиотеки, городские кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, городская транспортная и социальная инфраструктура, телеканалы и печатные СМИ", – отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, анонсировав новые проекты для всех возрастов.

Уточняется, что в программе мероприятия на выставке "Россия" также можно было найти занятия для москвичей всех возрастов. Гостям провели викторину по финансам, объяснив значение тематических терминов, а для юных жителей подготовили показ мультфильмов и игру "Угадай что".

"В ходе игры дети и подростки угадывали предметы, находящиеся в черном ящике, и придумывали связанные с ними финансовые истории", – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что москвичи при помощи голосования на портале "Активный гражданин" выберут название для просветительного проекта по финансовой грамотности, который больше года проходит в городских библиотеках.

Жителям представлены 8 вариантов: "Клуб финансово грамотных", "Абонемент ФинГрам", "Библиофин", "Студия финансовой грамотности", "Школа финансов", "Финансы: просто о сложном", "Азбука финансовой грамотности" и "Финансовая грамотность от а до я". Люди могут выбрать название из этого списка или придумать свое.

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