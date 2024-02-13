"Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс об искусстве переговоров

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс "Эффективные переговоры для жизни и бизнеса". Программа рассчитана на широкую аудиторию, занятия подойдут всем желающим развить свои коммуникативные способности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Курс будет особенно полезен тем, кто работает в сфере продаж, постоянно общается с клиентами и ведет сложные переговоры с деловыми партнерами. Участников занятий научат искать подход к разным людям.

Занятия будет проводить бизнес-тренер и бизнес-коуч Анна Томас, количество участников вебинаров неограниченно. Само обучение бесплатное, записаться на него можно на сайте комплекса "Техноград".

Программа состоит из трех вебинаров, каждый из который будет начинаться в 15:00 и длиться один час.

На первом занятии 15 февраля участникам расскажут о существующих стратегиях проведения успешных переговоров. Слушатели смогут изучить речевые приемы, которые помогут корректно строить диалоги. Кроме того, преподаватель расскажет, какие вопросы нужно задавать собеседнику, чтобы выяснить его точку зрения, а также объяснит, как правильно завершать встречи.

Второе занятие пройдет 20 февраля, на нем слушатели узнают о невербальных средствах общения: как узнать по мимике, жестам и позам собеседника, насколько он увлечен диалогом.

На последнем вебинаре 22 февраля преподаватель расскажет об эмоциях, которые испытывают люди при проведении переговоров. Участники занятия познакомятся с причинами страха, раздражения, нервозности и узнают, какие последствия могут повлечь за собой негативные переживания.

Ранее комплекс "Техноград" на ВДНХ анонсировал фестиваль личностного развития "Новый уровень", который состоится 18 февраля. Гости узнают, как принимать решение в условиях неопределенности, стать эффективным во всех сферах жизни, представить себя и свой проект, а также как достигать своих целей на переговорах.

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что специалисты комплекса "Техноград" организовали цикл из более чем 20 бесплатных курсов, которые пройдут до конца февраля. Они посвящены маркетингу, дизайну, информационным технологиям, строительству и другим областям. Шесть из них будут доступны онлайн.

Фестиваль личностного развития "Новый уровень" организовали на ВДНХ