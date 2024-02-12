"Техноград" пригласил москвичей на фестиваль личностного развития "Новый уровень"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ анонсировал фестиваль личностного развития "Новый уровень", который состоится 18 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Гости узнают, как принимать решение в условиях неопределенности, стать эффективным во всех сферах жизни, представить себя и свой проект, как достигать своих целей на переговорах", – уточнили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

Мероприятие будет бесплатным и пройдет в павильоне "Арт. Техноград" с 11 до 18 часов, однако для посещения потребуется предварительная регистрация. Жителей и гостей столицы встретят 18 разных экспертов – от психологов и коучей до бизнес-тренеров, которые проконсультируют посетителей.

В частности, предприниматель Оксана Дутова расскажет о совершенствовании профессиональных и жизненных навыков, тренер по развитию бизнес-интуиции Елена Дуранова выступит с лекцией "Как принять верное решение в условиях неопределенности", а эксперт Александра Лынова познакомит гостей с приемами для генераций нестандартных идей и решений.

Валентина Лисина проведет занятие на тему формирования личного имиджа и бренда, семейный психолог Людмила Бурлакова выступит на практикуме "Что мешает быть эффективным", эксперт Татьяна Еремина – "Как взаимодействовать с окружающими и достигать своих целей", а методолог Мария Шойдорова расскажет об индивидуальной траектории обучения.

Уточняется, что радиоведущий Сергей Нестеренко проведет тренинг для тех, кто планирует освоить навык презентации себя и своего продукта, социальный психолог Лалена Бакаева примет участие в практикуме "Сторителлинг в бизнесе: как продавать с помощью историй", а занятие "Актерское мастерство для работы и жизни" проведет актриса и режиссер Мария Антипова.

Ранее стало известно, что специалисты "Технограда" организовали бесплатные курсы, которые будут проходить до конца февраля 2024 года. Общая продолжительность лекций и мероприятий для повышения навыков и квалификации составляет 168 часов, уточняла заммэра Наталья Сергунина.

До этого в этом месяце в комплексе уже проходили мероприятия в рамках онлайн-курса "Графический дизайнер маркетплейсов". В ходе бесплатных лекций посетители смогли узнать об особенностях профессии и направлениях занятости в данной сфере.

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