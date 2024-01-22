Комплекс "Техноград" на ВДНХ пригласил предпринимателей на новый онлайн-курс

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открылась запись на новый онлайн-курс "Как наладить отношения в команде". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут особенно полезны предпринимателям, которые хотят улучшить взаимодействие между членами коллектива, а также выстроить более продуктивное сотрудничество.

Участие в курсе бесплатное, но необходимо пройти предварительную регистрацию. Количество участников не ограничено. Программа будет состоять из четырех вебинаров, все занятия начинаются в 16:00.

На первой встрече 25 января участники ознакомятся с теорией поколений и узнают особенности мышления людей разных возрастов: начиная с беби-бумеров и поколения X и заканчивая миллениалами и поколением Z.

Эти знания помогут в дальнейшем разобраться в причинах конфликтов между людьми разного возраста, а также наладить отношение между членами команды.

Второй вебинар, который состоится 26 января, будет посвящен анализу ценностей коллектива и отдельного человека. Слушателям расскажут о модели "спиральной динамики", описывающей уровни развития от отдельно взятого человека до общества в целом, команды и организации.

Участникам курса дадут рекомендации, как выявить тип корпоративной культуры своей компании и найти способы встроиться в нее.

На третьем занятии 29 января гости научаться выбирать лучшую стратегию поведения в разных ситуациях. Так, преподаватель пояснит, как связаны между собой мысли, события и реакции, а также можно ли изменить отношение к происходящему и скорректировать свое поведение.

Последняя встреча пройдет 30 января. Занятие будет полезно тем, кто много учится, но мало применяет на практике полученные знания. Все курсы проведут специалисты Центра развития карьеры Ксения Козлова и Ольга Гуляева.

Ранее Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запустил для жителей Москвы новый бесплатный онлайн-курс "Графический дизайнер маркетплейсов". Посетители узнают об особенностях профессии и направлениях занятости в данной сфере, а также познакомятся с основами визуального представления товаров на маркетплейсах.

Всего в курсе будет пять занятий. В частности, первый вебинар состоится 23 января, на нем участникам расскажут об онлайн-профессиях и популярных направлениях в графическом дизайне.

Проводить занятия с 12:00 до 13:00 будет графический и диджитал-дизайнер Александра Лынова.