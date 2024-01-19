"Техноград" открыл курс по графическому дизайну маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запустил для жителей Москвы новый бесплатный онлайн-курс "Графический дизайнер маркетплейсов". Посетители узнают об особенностях профессии и направлениях занятости в данной сфере, а также познакомятся с основами визуального представления товаров на маркетплейсах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в курсе будет пять занятий. Первый вебинар состоится 23 января, на нем участникам расскажут об онлайн-профессиях и популярных направлениях в графическом дизайне. На втором занятии, 25 января, речь пойдет о требованиях маркетплейсов к оформлению карточек товаров и секретах их вывода на лидирующие позиции по просмотрам.

Третье занятие пройдет 30 января. На нем преподаватель посвятит слушателей в особенности создания визуального контента на маркетплейсах и научит их основным принципам создания дизайна, в том числе подбору цветов и шрифтов. Четвертый вебинар, 1 февраля, предусматривает практическую отработку полученных знаний. Участникам нужно будет создать несколько слайдов для карточки товара при помощи графического онлайн-редактора.

Заключительная встреча состоится 6 февраля, на которой расскажут о том, как работать на себя в сфере креативных индустрий, взаимодействовать с заказчиками и искать первых клиентов. Слушатели также научатся составлять свое портфолио и прайс-лист услуг.

Проводить занятия с 12:00 до 13:00 будет графический и диджитал-дизайнер Александра Лынова. Количество участников курса неограниченно, запись открыта на сайте "Технограда".

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