В Измайловском парке открылась выставка работ начинающих дизайнеров "Новогодняя мишура"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Арт-парк" в центральной части Измайловского парка открылась выставка студенческих работ "Новогодняя мишура". Посетители смогут бесплатно ознакомиться с необычными дизайнерскими решениями, на которые авторы вдохновились благодаря впечатлениям от уходящего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В состав экспозиции вошли работы студентов кафедры "Дизайн архитектурной среды" Московского архитектурного института. Это графические листы и коллажи, которые были созданы при помощи фотографий и открыток, газетных и журнальных вырезок, обрезков ткани, цветной бумаги, прозрачной пленки, рисунков и подарочных упаковок.

Кроме того, на выставке будут представлены арт-объекты в тематике новогодних подарков.

Выставка будет работать со среды по воскресенье с 11:00 до 20:00, посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 25 февраля 2024 года. Вход свободный.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что на Кузнецком Мосту в Москве заработала выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Авторы деревьев вдохновились сказкой Самуила Маршака "12 месяцев".

До этого в Измайловском парке Москвы открылась фотовыставка "Добрая елка", посвященная героям акции. На стендах разместились фотографии и истории детей, участвовавших в акции в прошлом году.

В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей