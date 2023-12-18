Новые арт-объекты с информацией о 15 видах зимнего спорта установили на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

На Аллее Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр установили арт-объекты с табличками, на которых рассказано о 15 видах спорта, входящих в программу игр. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди них – сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, скелетон, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, санный спорт, бобслей, лыжные гонки, биатлон и фигурное катание на коньках.

Материалы арт-объектов подобраны для соответствия зимней тематике – сатинированная сталь вызывает ассоциации с холодом, а прозрачные детали – со льдом.

Композиция, посвященная каждому из видов спорта, состоит из нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных прозрачных элементов из акрила и информационного табло.

"На табличках нанесены логотипы каждого из 15 видов спорта, краткий пояснительный текст на русском и английском языках и QR-код, дающий возможность подробнее ознакомиться с контентом экспозиции на медиапортале", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр была обустроена в столице в 2023 году. Она протянулась от эскалаторной галереи вдоль улицы Косыгина и связывает станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой и горнолыжным комплексом. Аллея является и новым парадным входом на Воробьевы горы и местом для отдыха и прогулок москвичей.

Начало маршрута находится на площадке у эскалаторной галереи, где расположен стенд с картой аллеи. Ее тематика тесно связана с историей места, так как Воробьевы горы считаются колыбелью зимних видов спорта в Москве. Москвичи еще с середины XIX века приезжали сюда, чтобы кататься на лыжах и санках.

Первые в истории России соревнования по санному спорту были проведены именно на Воробьевых горах в 1910 году, а в 1926-м году здесь был построен первый деревянный трамплин для горнолыжного спорта.

Помимо информации о зимних видах спорта, на аллее представлены факты об истории Олимпиад. Посетители также могут побывать на экоплощадке и узнать больше о природном мире Воробьевых гор, покачаться на качелях, а во время прогулки перекусить в кафе. На аллее также планируется открыть площадку для керлинга – этот вид спорта подходит не только для молодежи, но и для людей более старшего возраста.

Ранее сообщалось, что выставка "Этнобренды" открылась на станции столичного метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии. На экспозиции, которую разместили в прозрачных колбах на платформе станции, можно увидеть 20 различных этнокультурных брендов Северного Кавказа, Урала, Сибири, субъектов Европейской части России а также северных и юго-восточных регионов страны. Выставка работает до 14 января 2024 года.



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