Выставка "Этнобренды" открылась в Москве на станции метро "Воробьевы горы"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Выставка "Этнобренды" открылась на станции столичного метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В этот раз совместно с Российским государственным социальным университетом открыли новую экспозицию на станции метро "Воробьевы горы". Пассажиры смогут узнать много интересного о традиционных промыслах и продукции из 15 регионов нашей страны", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На экспозиции, которую разместили в прозрачных колбах на платформе станции, можно увидеть 20 различных этнокультурных брендов Северного Кавказа, Урала, Сибири, субъектов Европейской части России а также северных и юго-восточных регионов страны.

По словам Ликсутова, посетители выставки смогут не только увидеть самые известные бренды и изделия российских регионов, но и узнать что-то новое об их производстве. Он привел в пример тот факт, что для создания знаменитых пуховых платков в Оренбурге вывели особую породу коз, а для гжельского фарфора мастера двух веков искали белую глину.

Кроме того, на выставке можно увидеть уральские самоцветы, тульский самовар и изделия жостовских мастеров. До этого экспертное сообщество проанализировало 120 различных брендов России и выбрало лишь 20 изделий, отобрав самые известные и уникальные. Выставка работает до 14 января 2024 года.

Ранее стало известно, что фестиваль "Мосартфест" пройдет с 15 по 17 декабря на территории галерей "Здесь на Таганке", "Беляево", "Нагорная", "Давыдково" и "На Песчаной". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В мероприятии примут участие свыше 150 молодых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.

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