Фотовыставка о героях акции "Добрая елка" открылась в Измайловском парке

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Измайловском парке Москвы открылась фотовыставка "Добрая елка", посвященная героям акции. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На стендах разместились фотографии и истории детей, участвовавших в акции в прошлом году.

"В прошлом году москвичи сделали счастливее более одной тысячи детей! Эмоции ребят от полученных подарков стали идеей для фотовыставки и мотивацией для будущих участников, ведь в этом году акция продолжается. А это значит, что будет еще больше добрых дел и исполненных желаний", – цитируют Драгунову на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря неравнодушным людям в 2022 году исполнилась мечта сестер Голиков, которые являются подопечными фонда "Движение вверх". У девочек диагностирован детский церебральный паралич (ДПЦ). Вместе с мамой они побывали в Московской усадьбе Деда Мороза.

В рамках акции также исполнили желание Матвея Мушкарева из организации "Мамы-многодетки". Мальчик получил в подарок сноуборд.

Выставка продлится в парке до 10 января 2024 года. После этого ее перенесут в Бабушкинский парк.

В 2023 году в Москве вновь запустили акцию "Добрая елка". Участие в ней москвичи смогут принять до 29 февраля 2024 года. Для этого необходимо перейти на сайт акции и исполнить любое желание.



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