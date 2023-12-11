Благотворительная акция "Добрая елка" продлится в Москве до 29 февраля – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи могут принять участие в благотворительной акции "Добрая елка", которая продлится до 29 февраля 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей", – рассказал мэр.

Принять участие в акции можно, ознакомившись с пожеланиями детей на сайте и выбрав одно или несколько из них для исполнения. После этого с заявителем свяжется сотрудник call-центра для подтверждения, а работник НКО поможет выбрать дату вручения подарка. Пожелания детей также можно найти в новогодних шарах на "добрых елках".

Собянин напомнил, что благодаря акции Слава Белков в прошлом году получил в подарок развивающий конструктор, а Тимофей Гусев – экскурсию в "Союзмультфильм".

До этого Росприроднадзор объявил акцию "Новогодняя экоигрушка", в рамках которой участникам предлагается создать елочные украшения из натуральных или переработанных материалов, бумаги, пластика или стекла. Желающие могут подписать свои игрушки. Изготовленные поделки будут украшать самую экологичную елку в России.

