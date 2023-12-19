Собянин пригласил посетить мероприятия программы "Новый год в Москве" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На международной выставке-форуме "Россия" началась тематическая программа "Новый год в Москве". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ", – написал мэр столицы.

Так, в субботу, 23 декабря, состоится встреча с хореографом Егором Дружининым, а в воскресенье, 24 декабря, – с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

С 26 по 31 декабря будет проходить квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка". В программе запланировано еще много интересного о столичных традициях Нового года. Праздничная программа продлится до 14 января.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве с 15 декабря по 8 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Для гостей открыты 36 площадок мероприятия. За десять лет фестиваль посетили порядка 100 миллионов гостей.

До этого сообщалось, что новогоднюю музыкально-цирковую сказку "Рождество в Музыколандии" покажут на сцене Малого зала Государственного Кремлевского дворца с 22 декабря по 7 января.

Жителям столицы рассказали о программе зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество"