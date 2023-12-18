Путин заявил, что выставка "Россия" пользуется популярностью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная выставка-форум "Россия", проходящая на ВДНХ в Москве, вызывает огромный интерес у людей. Об этом заявил Владимир Путин во время видеообращения на встрече глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

По его словам, выставку осмотрели несколько миллионов человек, среди которых как москвичи, так и гости столицы. Они с удовольствием посещают национальные павильоны стран СНГ, добавил российский лидер.

Президент РФ отметил, что, посещая павильоны, граждане узнают о традициях, культуре и современной жизни народов стран СНГ.

"Это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ", – заключил Путин.

Ранее российский лидер подписал новогоднюю открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю выставки "Россия". Организаторы мероприятия предполагают, что вручение открытки произойдет со дня на день. Кроме нее, трехмиллионному посетителю выставки подарят поездку на космодром Восточный.

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