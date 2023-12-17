Путин на ВДНХ подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки "Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент РФ Владимир Путин подписал новогоднюю открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.

Организаторы выставки ожидают трехмиллионного посетителя со дня на день. Ему будет вручена эксклюзивная открытка, подписанная президентом России.

Также организаторы заявили, что трехмиллионному посетителю подарят поездку на космодром Восточный.

Это второй визит Путина на выставку-форум "Россия". Президент осмотрел стенды регионов и затем выступил на пленарном заседании съезда "Единой России". В ходе посещения выставки глава государства ознакомился со стендами Архангельской, Омской, Тюменской областей, а также Красноярского и Приморского краев. Более того, Путину продемонстрировали стенд Санкт-Петербурга.