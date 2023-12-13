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13 декабря, 16:45

Технологии

Павильон корпорации "ВЭБ.РФ" открыли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Павильон корпорации "ВЭБ.РФ" открыли на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ открыли один из самых технологичных павильонов. Экспозиция корпорации развития "ВЭБ.РФ" называется "Города для жизни сбываются" и посвящена трансформации жизни в мегаполисах, в том числе и в столице.

В павильоне наглядно представлены изменения, которые произошли в сфере медицины и образования, транспорта и ЖКХ в городах. Гости познакомятся с новыми технологическими решениями в здравоохранении, проектами университетских кампусов и современных школ, с новыми туристическими возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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