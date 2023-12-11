Минтранс РФ планирует ввести новый штраф для водителей

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Минтранс планирует усилить роль "знаков переменной информации" и "динамических информационных табло", при ухудшении погоды они вводят временное ограничение скорости на дороге. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект впервые вводит "правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД". В первой непубличной версии проекта постановления министерство планировало запретить устанавливать камеры, которые фиксируют однотипные виды нарушений ближе 1 километра друг к другу в населенных пунктах, а за городом – ближе 5 километров, однако в опубликованном варианте этого пункта нет, пишет "Коммерсант".

Источник газеты уточнил, что идея заключалась в том, чтобы "не доводить установку камер до абсурда". При этом после обсуждения с экспертами было принято решение отказаться от ограничения. По его словам, в ином случае норма бы затруднила контроль проезжей части.

Однако в документе появились нормы, которых не было ранее. В частности, о ситуации, когда водитель в зоне действия камеры нарушает требования, установленные "знаками переменной информации" или "динамическими информационными табло". Значения на них, как правило, меняются при сильных осадках и тумане.

При этом на данный момент штрафы за нарушение их требований водителям не приходят, так как ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки. После принятия постановления водителей начнут штрафовать.

По словам адвоката движения "Свобода выбора" Сергея Радько, водители должны соблюдать требования всех указателей, но сейчас в ПДД не раскрывается, что представляют собой "динамические информационные табло" и "знаки переменной информации".

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заметил, что многие указания табло на скорости просто не считываются. На них высвечивается реклама, и водители туда не смотрят.

Между тем эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман считает ожидаемым отказ ведомства от нормы, регулирующей частоту установки камер, потому что в городах соблюдать данное правило невозможно при сегодняшней политике регионов по установлению тотального контроля над движением, парковкой и стоянкой.

Уточняется, что иные нормы проекта остались теми же, что и в прежней редакции. Например, дорожные службы должны будут устанавливать знаки и светофоры так, чтобы объекты инфраструктуры не закрывали их от взгляда водителя.

Также проект допускает установку камер в местах, где ранее уже произошло несколько ДТП с пострадавшими или погибшими.

Ранее министерство транспорта РФ доработало поправки о запрете превышать среднюю скорость между камерами. Указывается, что под средней скоростью движения ведомство подразумевает соотношение длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному транспортом на преодоление этого участка.

Также стало известно, что число погибших в ДТП с участием грузовиков в Москве сократилось на 22%. В частности, чтобы уменьшить число тяжелых аварий, разгрузить дороги и повысить безопасность в столице, в Москве отрегулировали въезд грузовиков в город с помощью пропусков.

Минтранс планирует ужесточить правила установки камер на столичных дорогах