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07 декабря, 07:15

Транспорт

Почти четыре тысячи турникетов обновили в метро и на МЦК в столице

Почти четыре тысячи турникетов обновили в метро и на МЦК в столице

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В столичном метрополитене и на МЦК обновили почти четыре тысячи турникетов. В настоящее время все устройства принимают к оплате банковскую карту. При этом срабатывают они быстрее, чем прежние.

Есть специальные турникеты для тех, кто использует для прохода биометрию. Эти устройства можно узнать по специальному черному стикеру. Нужно посмотреть в камеру, и створки откроются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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