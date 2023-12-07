Почти четыре тысячи турникетов обновили в метро и на МЦК в столице

В столичном метрополитене и на МЦК обновили почти четыре тысячи турникетов. В настоящее время все устройства принимают к оплате банковскую карту. При этом срабатывают они быстрее, чем прежние.

Есть специальные турникеты для тех, кто использует для прохода биометрию. Эти устройства можно узнать по специальному черному стикеру. Нужно посмотреть в камеру, и створки откроются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.