В СФ заявили, что самозанятым таксистам не придется менять иномарки на отечественные авто

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В случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России таксистам, работающим по самозанятости, не придется менять иномарки на отечественные авто. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

"Решения субъектов России об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения", – сообщил он.

Ограничивать работу самозанятых после вступления закона в силу не планируется. Локализировать авто придется только тем, кто начал вести деятельность после вступления закона в силу.

Ранее стало известно, что на стоимость поездки в такси во время снегопада влияют не осадки, а их последствия. При хорошей погоде таксист за час может выполнить три-четыре заказа, а в пробках и на льду – максимум два. Поэтому свободных водителей в плохую погоду меньше. Растет спрос, растет и цена.



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