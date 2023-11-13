Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

В понедельник, 13 ноября, она начала работать во всех регионах России. Консультацию можно получить до 24 ноября.

"Специалисты службы проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, а также о деятельности агрегаторов такси", – говорится в сообщении.

Узнать номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов можно на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

Консультацию москвичи смогут получить по телефону круглосуточной горячей линии Управления 8 (495) 539-36-96 и по номеру консультационного центра для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 8 (495) 687-39-61.

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