Собянин: Московский транспорт по многим параметрам превосходит мировые стандарты

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта и поблагодарил их за труд на благо миллионов жителей города. Этому мэр посвятил публикацию в своем блоге.

Собянин обратился к работникам Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческим перевозчикам, железнодорожникам, сотрудникам Центра организации дорожного движения, инспекторам МАДИ, "Московского паркинга" и "Организатора перевозок", таксистам, сотрудникам ГИБДД и УВД и многим другим работникам транспортной системы города.

По его словам, они ежедневно обеспечивают движение, а значит, и жизнь огромного мегаполиса.

"Вы задаете его темп и ритм. Благодаря вам каждый из нас может работать, учиться, делать бизнес, отдыхать, развлекаться, встречаться и, конечно же, возвращаться домой", – подчеркнул мэр.

Целью города он назвал создание доступного, комфортного, безопасного, технологичного и экологичного транспорта для москвичей и гостей столицы. Как считает Собянин, за последние годы удалось значительно продвинуться по пути к ее достижению.

В заключение он заметил, что на сегодняшний день московский транспорт по многим параметрам не просто соответствует мировым стандартам, но и превосходит их.

Мэр рассказал, что московское метро – один из лучших в мире. Он напомнил, что с 2010 года доля новых поездов подземки выросла с 12 до 71% – это лучший показатель среди метрополитенов Европы и США.

Что касается МЦК, то за семь лет работы оно стало одним из самых востребованных видов городского транспорта – в день совершается более 550 тысяч поездок. Собянин считает, что настоящим прорывом стало открытие наземного метро МЦД. По его словам, в этом году планируется запустить еще две линии. В результате сеть наземного метро превысит 140 станций.

Мэр рассказал и о наземном транспорте. По его словам, в 2025 году завершится обновление подвижного состава трамваев. Развивается и автобусная и электробусная сети – работает около 900 маршрутов. В Москве курсируют только новые автобусы и 1 100 российских электробусов.

Собянин также рассказал, что в городе создана одна из самых выгодных и доступных систем такси, которой пользуются 1,7 миллиона пассажиров в сутки. Также в Москве крупнейший в мире парк каршеринга – более 31 тысяча машин.

Мэр напомнил, что с этого года в столице возродили речной городской транспорт. С 20 июня круглогодичный регулярный маршрут по Москве-реке обслуживают первые в мире уникальные суда отечественного производства полностью на электрическом ходу.

Накануне Сергей Собянин наградил сотрудников московского транспорта. Он подчеркнул, что благодаря ним в столице построили новые развязки, эстакады, тоннели и десятки станций метро. Кроме того, была изменена дорожная сеть и реконструирована железнодорожная транспортная система.

Собянин добавил, что работу московского транспорта по достоинству оценила мировая общественность. Он напомнил, что в 2010 году транспортная система столицы занимала 20-е место в мировом рейтинге, а сегодня находится на третьем.

День московского транспорта ежегодно отмечается во вторую субботу июля.

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