Собянин наградил работников московского транспорта по случаю профессионального праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников московского транспорта в канун Дня московского транспорта.

"С праздником, дорогие мои, с заслуженным праздником московского транспорта. <…> Вспоминая, что мы видели 10 лет тому назад, если бы нам с вами показали этот ролик, то мы бы вообще не поняли, в каком мы городе, о чем это вообще и что это за фантазии. Сегодня это реальность, воплощенная вашими руками. Спасибо вам большое", – сказал столичный градоначальник.

Как подчеркнул Собянин, благодаря работникам московского транспорта, в столице построили новые развязки, эстакады, тоннели и десятки станций метро. Кроме того, была изменена дорожная сеть и реконструирована железнодорожная транспортная система, подчеркнул мэр Москвы.

Собянин добавил, что работу московского транспорта по достоинству оценила мировая общественность. Он напомнил, что в 2010 году транспортная система столицы занимала 20-е место в мировом рейтинге, а сегодня находится на третьем.

Мэр поблагодарил от имени москвичей всех причастных к развитию московского транспорта и выразил надежду, что российская столица станет лучшим городом мира по качеству транспортной инфраструктуры.

Благодарностью и почетной грамотой мэра Москвы были отмечены девять сотрудников транспортной отрасли столицы.

День московского транспорта ежегодно отмечается во вторую субботу июля.

Ранее сообщалось, что 8–9 июля в честь Дня московского транспорта пройдет парад поездов на БКЛ.

Участники парада смогут проследить практически всю эволюцию подвижного состава, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что поезда можно будет не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в них.

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