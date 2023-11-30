Электробусы № 560 и 625 начали курсировать в Москве

На северо-востоке и юго-востоке Москвы запустили две новых линии электробусов. Теперь москвичи смогут комфортно добираться на работу и учебу маршрутами № 560 и 625.

560 – маршрут совершенно новый. Соединил между собой шесть станций метро и МЦД на северо-востоке. А на 625-м маршруте электробусы перевозят пассажиров между станциями метро "Братиславская", "Марьино", школами и поликлиниками.

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