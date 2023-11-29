Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено в общей сумме 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

Так, по информации на 23:00, в аэропорту Внуково задержано 6 рейсов и еще 3 отменено, в Домодедово – 7 рейсов задержано, один отменен, в Шереметьево наблюдается задержка 5 рейсов, еще 2 отменены.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы следуют в столичные аэропорты в соответствии с расписанием на фоне усиления снегопада. Перевозчик напомнил, что приобрести билеты до аэропортов можно на официальном сайте, в мобильном приложении "Аэроэкспресс", в кассах и в билетных автоматах компании в терминалах.

До этого глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что число перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров к концу 2023 года может достигнуть 100 миллионов человек.