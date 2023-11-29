Аэроэкспрессы следуют к аэропортам Москвы по графику в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэроэкспрессы следуют в столичные аэропорты в соответствии с расписанием на фоне усиления снегопада, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Синоптики обещают усиление снегопада и увеличение скорости ветра до 17 метров в секунду до вечера четверга, а в первый день зимы сугробы в столице будут в пять раз выше нормы", – поделились в компании.

Перевозчик напомнил, что приобрести билеты до аэропортов можно на официальном сайте, в мобильном приложении "Аэроэкспресс", в кассах и в билетных автоматах компании в терминалах.

С 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве местами ожидается сильный снег и метель. Как уточнили в МЧС, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать транспорт под столбами и деревьями.

В связи с непогодой Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт и воспользоваться метро. В свою очередь, в столичном комплексе городского хозяйства сообщили непрерывном мониторинге состояния улиц и проведении необходимых мероприятий в соответствии с погодными условиями.

Метель и порывистый ветер ожидаются в столице вечером 29 ноября