Высота сугробов в Москве может достичь 27–32 см к 5 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота сугробов в Москве может вырасти до 27–32 сантиметров к 5 декабря, что станет близким к рекорду 1952 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ближайшие дни столичный регион атакует целая серия активных южных циклонов, а они, как известно, наполнены влагой, и, несмотря на кратковременные оттепели, высота снежного покрова продолжит активно повышаться", – отметил он.

Как уточнил синоптик, в аналогичный период 1952 года высота снега составила 28–31 сантиметров.

В свою очередь, заммэра Петр Бирюков сообщил, что столичные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за прогнозируемого снегопада. По информации метеорологов, с 26 по 27 ноября в городе ожидаются сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах и снежный накат.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, а также железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки Москвы задействовали максимальное число техники, средств малой механизации и дворников.

Для помощи водителям грузовых машин на Московской кольцевой автомобильной дороге и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.

"В понедельник, после окончания снегопада, начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – добавил заммэра.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве к утру 25 ноября достигла 15 сантиметров. Такие данные зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ. В выходные в столице продолжится обильный снегопад.

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада