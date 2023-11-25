Российские авиакомпании могут перевезти более 100 млн пассажиров по итогам 2023 года

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Число перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров к концу 2023 года может достигнуть 100 миллионов человек. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"В этом году, несмотря на ограничения на полеты, а это 11 аэропортов, которые пока не функционируют, мы перевезем более 100 миллионов пассажиров. И это достаточно серьезный вклад воздушного транспорта", – цитирует его ТАСС.

Для выполнения поставленных задач российские авиакомпании обладают необходимым количеством самолетов, сообщил Савельев. Годом ранее они доставили до пунктов назначения 95 миллионов человек.

В 2024 году на субсидирование авиакомпаний в РФ выделят 25 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом бюджет сократится, однако это по-прежнему позволяет перевозчикам чувствовать себя уверенно, заявил министр транспорта.

Сейчас полеты в Россию осуществляют почти 65 иностранных авиакомпаний. 18 российских перевозчиков осуществляют полеты в 24 страны.

Ранее Савельев сообщил о возможном возобновлении полетов в Индонезию. Вместе с этим пассажиры, вылетающие из России, могут получить возможность приобретать билеты на прямые рейсы на Филиппины.



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