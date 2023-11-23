"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов из Москвы в 20 городов РФ в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" с 25 декабря по 8 января увеличит частоту рейсов из Москвы в 20 российских городов, сообщается на сайте авиакомпании. Дополнительные рейсы вводятся на основных туристических и социально значимых направлениях.

В частности, появится 24 дополнительных рейса из Шереметьево в Минеральные Воды, 19 рейсов – в Сочи, 17 – в Санкт-Петербург, 13 – в Ставрополь, по 12 рейсов – в Казань и Самару, 11 рейсов – в Ижевск, по 9 рейсов – в Магнитогорск и Новокузнецк, по 8 – в Оренбург и Горно-Алтайск, по 6 – в Новый Уренгой и Орск, по 5 – в Уфу, Челябинск и Кемерово, 4 рейса – в Омск, по 3 рейса – в Ханты-Мансийск и Нижневартовск, 2 рейса – в Пермь.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, перевозчик собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в текущем году. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.



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