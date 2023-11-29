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29 ноября, 11:08

Транспорт

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают штатно после новостей о дроне

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский осуществляют деятельность штатно после новостей о сбитом в Подольске беспилотнике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

Рейсы в Домодедово выполняются согласно расписанию, уточнил представитель аэропорта. В Шереметьево, в свою очередь, никаких ограничений не вводили.

"Аэропорт обслуживает прибывающие и отправляемые рейсы в штатном режиме. Нарушений расписания нет", – рассказал представитель аэропорта Жуковский.

Утром в среду, 29 ноября, Сергей Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике, летевшем на Москву. По словам мэра, разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Как уточнил временно исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов, дрон был уничтожен в районе деревни Борисовки. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

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