Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен к 10 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Одинцовский суд приговорил бывшего председателя совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова к 10 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства советника главы министерства путей сообщения, передает ТАСС из зала суда.

Отмечается, что до этого прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы.

Липатов проходит фигурантом по делу о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева.

По версии следствия, он действовал совместно с экс-сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, экс-сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном и неким Олегом Михалевым. Утверждалось, что все они получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт" Александра Фоминова.

Позднее стало известно, что экс-глава совета директоров "Локомотива" вину по делу об убийствах 2002 год признал.