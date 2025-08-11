ФСБ заявила, что теракт с убийством главы батальона "Арбат" Саркисяна совершил смертник

Фото: depositphotos/Grigorenko

Теракт с убийством главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в столичном ЖК "Алые паруса" совершил смертник, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ.

По его словам, украинские спецслужбы задействуют российских пенсионеров для совершения терактов в качестве смертников. Таким образом они избавляются от нежелательных свидетелей и получают возможность не выплачивать им вознаграждение за противоправные действия.

Данной схемой злоумышленники начали активно пользоваться с начала 2025 года. Подобная диверсия произошла не только в "Алых парусах", но и в городах Ставрополе и Луганске. В результате там погибли три россиянина, которые действовали под руководством спецслужб Украины.

Взрыв в столичном ЖК произошел 3 февраля. Помимо Саркисяна, в результате инцидента погиб еще один человек. Оперативники назвали покушение на главу батальона заказным и спланированным.

Предварительно, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидцы заявили, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.

В июле уголовное дело об убийстве Саркисяна было переквалифицировано в теракт. Его, по данным СК, совершили по заказу Киева. Установлено, что один из фигурантов привез противопехотную мину со специальным взрывателем в виде отдельно заложенного пластида. Позднее его привели в действие дистанционно.