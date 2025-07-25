СК переквалифицировал дело об убийстве главы батальона "Арбат" Саркисяна в теракт

Фото: vk.com/Федерация Бокса ДНР

Уголовное дело об убийстве главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна в результате взрыва в столичном ЖК "Алые паруса" переквалифицировано в теракт. Об этом "МК" заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Москве Максим Денисов.

По его словам, теракт в жилом комплексе был совершен по заказу Киева, а реализован через этнический криминалитет. Кроме того, один из фигурантов дела сразу после случившегося покинул Россию и скрывается на Украине, уточнил Денисов.

Как объяснил глава управления, было установлено, что один из сообщников привез противопехотную мину со специальным взрывателем в виде отдельно заложенного пластида. Предварительно, его привели в действие дистанционно. Именно от него и сработала основная мина. При этом не менее двух других фигурантов вели наблюдение, сказал Денисов. Также он сообщил, что по уголовному делу проходят более шести человек.

"Те, кого задержали, пытаться скрыться даже не пробовали – опрометчиво считали, что мы никогда не выйдем на них. Большая заслуга ФСБ – они провели сложнейшую аналитическую работу. Преступники соблюдали конспирацию, не использовали телефонную связь, их координировали из Украины", – указал собеседник издания.

Денисов добавил, что в основном деле присутствуют материалы по незаконной миграции. Согласно им, еще пятеро фигурантов организовали квартиру, где зарегистрировался подрывник. Все они привлечены к ответственности.

Взрыв в "Алых парусах" произошел 3 февраля. В результате инцидента погибли два человека, в том числе Саркисян. Оперативники назвали покушение на главу Федерации бокса ДНР заказным и спланированным.

По предварительной информации, взрыв произошел в одном из лифтов. Однако очевидцы предположили, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. По версии следствия, взрывчатка была заложена утром 3 февраля.

Подрыв мог совершить террорист-смертник, указали на тот момент в силовых структурах. Позже оперативники установили личность предполагаемого пособника убийства и объявили его в розыск.

