РИА Новости: подрыв в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник

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Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел утром 3 февраля в Щукине. В результате взрыва погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян.

Оперативные службы также заявили ТАСС, что человек, убивший Саркисяна, погиб в результате устроенного им взрыва. Его личность устанавливается, следствие отрабатывает криминальную версию убийства, добавили там.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что сейчас отрабатываются несколько мотивов убийства Саркисяна, следователи не исключают личную месть.

Оперативники ранее назвали покушение на мужчину заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Один из очевидцев предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.

Правоохранители, в свою очередь, считают, что СВУ было заложено утром 3 февраля. Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.

Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.