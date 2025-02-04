РИА Новости: подрыв в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник

04 февраля, 14:54Происшествия
Фото: Москва 24
Подрыв в доме в ЖК "Алые паруса" мог совершить террорист-смертник, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Инцидент произошел утром 3 февраля в Щукине. В результате взрыва погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян.
Оперативные службы также заявили ТАСС, что человек, убивший Саркисяна, погиб в результате устроенного им взрыва. Его личность устанавливается, следствие отрабатывает криминальную версию убийства, добавили там.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что сейчас отрабатываются несколько мотивов убийства Саркисяна, следователи не исключают личную месть.
Оперативники ранее назвали покушение на мужчину заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.
Взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Один из очевидцев предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.
Правоохранители, в свою очередь, считают, что СВУ было заложено утром 3 февраля. Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.
Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Перед взрывом в ЖК "Алые паруса" за Арменом Саркисяном могла вестись слежка