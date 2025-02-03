Актриса Довлатова рассказала, что учуяла запах гари при взрыве в "Алых парусах"

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Актриса и телеведущая Алла Довлатова, проживающая в ЖК "Алые Паруса", рассказала, что учуяла сильный запах гари при взрыве в здании, однако сам момент инцидента не застала.

"Я <...> спускалась по лестнице, потому что были отключены лифты. Дико шумела вентиляция, пахло гарью", – поделилась артистка в беседе с РИА Новости.

Когда она спустилась вниз, увидела полицейских и сотрудников МЧС. Довлатова уточнила, что ее дочь вышла из дома примерно в 09:00, а она сама в 10:00 – в этот промежуток и случился взрыв.

Также актриса рассказала, что правоохранители попросили жильцов не возвращаться в ЖК до вечера.

Инцидент произошел утром 3 февраля в Щукине. В результате взрыва погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян.

В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Один из очевидцев предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле.

Правоохранители, в свою очередь, считают, что СВУ было заложено утром 3 февраля. Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.

Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

