Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса"

Видео: Москва 24

Появились видеозаписи с места взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве.

В здании повреждены остекление и гипсокартонный потолок. Также по кадрам видно, что частично разрушен пол. Кроме того, в проходе обвалились элементы внутренней отделки, некоторые из них сгорели, и стекла с первого этажа. Кресло, под которым, возможно, было расположено СВУ, разорвало на части.



Видео: Москва 24

Инцидент произошел утром 3 февраля в Щукине. В результате взрыва погибли два человека, в том числе глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян

В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Правоохранители, в свою очередь, считают, что СВУ было заложено утром 3 февраля.

Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.

Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.