03 февраля, 13:43Происшествия
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса"
В здании повреждены остекление и гипсокартонный потолок. Также по кадрам видно, что частично разрушен пол. Кроме того, в проходе обвалились элементы внутренней отделки, некоторые из них сгорели, и стекла с первого этажа. Кресло, под которым, возможно, было расположено СВУ, разорвало на части.
В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.
Сам взрыв, по предварительным данным, произошел в одном из лифтов. Очевидец предположил, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Правоохранители, в свою очередь, считают, что СВУ было заложено утром 3 февраля.
Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, уточняли представители правоохранительных органов.
Следственный комитет РФ возбудил дело по двум статьям после взрыва: о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
Правоохранительные органы назвали цель взрыва в ЖК "Алые паруса"