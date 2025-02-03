03 февраля, 12:52Происшествия
Песков заявил, что на месте взрыва в ЖК "Алые паруса" работают спецслужбы
Фото: Москва 24
Российские спецслужбы выполняют свою работу на месте происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, добавив, что информация по факту инцидента уточняется.
Взрыв на первом этаже в ЖК "Алые паруса" произошел в столичном районе Щукино 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.
При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали. Одним из раненых оказался глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Сейчас он находится в коме в реанимации. По данным СМИ, врачи готовятся ампутировать ему ногу.
Правоохранители считают, что целью взрыва было покушение на убийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, взрыв произошел в одном из лифтов. Очевидец сообщал, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, передавали представители правоохранительных органов.
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