Песков заявил, что на месте взрыва в ЖК "Алые паруса" работают спецслужбы

Фото: Москва 24

Российские спецслужбы выполняют свою работу на месте происшествия в столичном ЖК "Алые паруса". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, добавив, что информация по факту инцидента уточняется.

Взрыв на первом этаже в ЖК "Алые паруса" произошел в столичном районе Щукино 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок.

При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали. Одним из раненых оказался глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Сейчас он находится в коме в реанимации. По данным СМИ, врачи готовятся ампутировать ему ногу.

Правоохранители считают, что целью взрыва было покушение на убийство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, взрыв произошел в одном из лифтов. Очевидец сообщал, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. Пронести его в ЖК мог курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб, передавали представители правоохранительных органов.

