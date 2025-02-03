Глава Федерации бокса ДНР Саркисян тяжело ранен в результате взрыва в ЖК "Алые паруса"

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Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), основатель добровольческого батальона Армен Саркисян оказался тяжело ранен в результате взрыва в ЖК "Алые Паруса" в столице, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии. Погиб его охранник", – подчеркнул источник.

Между тем спасатели завершили работу на месте происшествия. По предварительной информации экстренных служб, взрывом повреждены четыре лифта в холле здания, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной стал взрыв неустановленного устройства в лифте. Причем, как передают СМИ, его целью стало покушение на убийство.