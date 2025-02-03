Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в ЖК "Алые паруса"

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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва, произошедшего в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по столице.

В данный момент следователи и криминалисты ведомства совместно с представителями оперативных служб осматривают место происшествия. Ведомства организовали следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. На место происшествия уже выехал глава ГСУ города Андрей Стрижов.

Процесс взяла под свой контроль прокуратура Москвы, уточняется в телеграм-канале ведомства. В данный момент на месте происшествия работает прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Вместе с тем к зданию, внутри которого произошел взрыв, прибыли пожарные машины. По данным РИА Новости, там находится по меньшей мере 4 единицы спецтехники. На месте происшествия также работают сотрудники экстренных служб.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены в результате взрыва. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Взрыв на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, произошел 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало.

Позже стало известно, что при взрыве погиб один человек. Число пострадавших в результате инцидента, по данным СМИ, выросло до четырех человек.

