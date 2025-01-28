Хлопок произошел в производственном помещении в Амурской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В производственном помещении в Белогорске в Амурской области произошел хлопок. Сотрудники МЧС РФ ищут под завалами человека, который мог остаться в здании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что хлопок произошел на 7-м этаже здания из-за нарушения технологического процесса. В результате инцидента в строении возникли разрушения, однако его несущие конструкции не пострадали, отметило ведомство.

После случившегося технологический процесс на производстве приостановили. Как уточнило МЧС, сотрудникам удалось эвакуироваться самостоятельно.

Ранее хлопок туристического газового баллона произошел в жилом доме в Балашихе. В МЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не наблюдалось, пожара не последовало.

Однако два человека пострадали. Один из них был осмотрен бригадой скорой помощи на месте. Второй – госпитализирован в стационар.