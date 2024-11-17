Три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области Казахстана

Фото: depositphotos/Emevil

Не меньше трех человек погибли, 16 пострадали из-за взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе департамента по ЧС области.

По данным ведомства, в результате хлопка газа произошло обрушение здания, погиб мужчина. Под завалами спасатели нашли тело женщины и ребенка. Бригада скорой помощи доставила 16 пострадавших в городскую больницу Астаны.

Ранее в жилом доме Пятигорска произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили травмы.

Спасатели эвакуировали из здания 10 человек, а затем ликвидировали пожар. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Пострадали 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

После взрыва в городе ввели режим ЧС муниципального характера.