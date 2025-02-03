Фото: Москва 24

Покушение на убийство было целью взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В данный момент специалисты изучают камеры видеонаблюдения ЖК для восстановления картины произошедшего и установления организатора.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших есть охранники погибшего в результате взрыва мужчины. Тем временем к ЖК прилетел вертолет Московского авиационного центра.



Видео: Москва 24

Инцидент произошел на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном районе Щукино, 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной стал взрыв неустановленного устройства в лифте.