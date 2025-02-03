03 февраля, 11:00Происшествия
Фото: Москва 24
Покушение на убийство было целью взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В данный момент специалисты изучают камеры видеонаблюдения ЖК для восстановления картины произошедшего и установления организатора.
Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших есть охранники погибшего в результате взрыва мужчины. Тем временем к ЖК прилетел вертолет Московского авиационного центра.
К настоящему моменту установлено, что несущие конструкции дома в ЖК не были повреждены. Это означает, что на месте происшествия не должно произойти обрушений.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной стал взрыв неустановленного устройства в лифте.
Взрыв в жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве привел к трем пострадавшим