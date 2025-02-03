ТАСС: мощность взрыва в "Алых парусах" составила до 1 кг тротила

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мощность взрывного устройства, сработавшего в ЖК "Алые паруса" в Москве, составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Точное количество тротила будет установлено по результатам экспертизы, уточнил собеседник агентства.

"Кем и как было заложено взрывное устройство, устанавливается. Его мог пронести курьер или человек под видом (сотрудника) коммунальных служб", – заявили в правоохранительных органах.

В свою очередь, охранник ЖК рассказал, что на территорию обычно пускают курьеров. Он также пояснил, что на территорию жилого комплексе жильцы на автомобилях могут въехать по датчику.

Между тем один из очевидцев рассказал, что взрыв произошел около 09:00–09:30 по московскому времени, когда глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), основатель добровольческого батальона Армен Саркисян спустился в холл, чтобы попасть на паркинг. Очевидец подчеркнул, что взрывное устройство могло быть спрятано в диване или кресле. По его словам, установленные камеры в доме ведут круглосуточную запись, поэтому можно будет восстановить, кто входил в холл.

Кроме того, один из местных жителей отметил, что в жилом комплексе достаточно хорошая охрана, она регулярно проверяет документы.

Взрыв на первом этаже жилого комплекса, расположенного на Авиационной улице в столичном Щукине, произошел 3 февраля. В результате было повреждено остекление и гипсокартонный потолок, однако пожара не последовало. При взрыве погиб один человек, еще четыре пострадали.

Одним из раненых оказался Саркисян. По данным оперативных служб, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители назвали целью взрыва покушение на убийство.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Предварительно, взрыв неустановленного устройства произошел в одном из лифтов.