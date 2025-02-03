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03 февраля, 12:14

Происшествия

СК показал кадры с места взрыва в столичном ЖК "Алые паруса"

Видео: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк СК России опубликовал в телеграм-канале видеозапись с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице.

Судя по кадрам, от взрыва повреждено остекление дверей на первом этаже. На полу лежат осколки стекла и фрагменты поврежденного гипсокартонного потолка.

Инцидент произошел утром 3 февраля. В результате взрыва погиб один человек, четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.

На месте взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" работают правоохранительные органы

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