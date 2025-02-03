03 февраля, 12:14Происшествия
СК показал кадры с места взрыва в столичном ЖК "Алые паруса"
Судя по кадрам, от взрыва повреждено остекление дверей на первом этаже. На полу лежат осколки стекла и фрагменты поврежденного гипсокартонного потолка.
Инцидент произошел утром 3 февраля. В результате взрыва погиб один человек, четыре пострадали. В частности, глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело. В оперативных службах покушение на Саркисяна назвали заказным и тщательно спланированным. Следователи устанавливают заказчиков преступления.
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" работают правоохранительные органы